La Cavese sfiora il colpaccio, il Teramo pareggia su rigore

Finisce con un pareggio la sfida tra Teramo e Cavese: 1-1 nell'anticipo. Per i padroni di casa è il quarto "X" consecutivo, per gli ospiti il terzo: rimandato, per entrambe, l'appuntamento con la vittoria.

Gara molto equilibrata nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo i più propositivi sono Ferreira da una parte e Cuccurullo dall'altra. Unica grande chance al 34esimo con Ilari, neutralizzato da Russo.

A inizio ripresa il Teramo parte forte e sfiora due volte il gol, prima con un tiro di Bombagi e sul successivo corner con un colpo di testa di Tresciani. Ma al 53esimo è la Cavese ad andare avanti: Pompetti lancia Russotto che scarta il portiere e segna a porta vuota.

Il Teramo aumenta il forcing e riesce a creare diversi pericoli. Al minuto 80 Ilari dribbla un difensore ma viene atterrato, è rigore: dal dischetto Cappa pareggia i conti.

Nei minuti di recupero non accade quasi nulla: le due squadre si dividono la posta in palio.