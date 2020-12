Taranto-Real Aversa, i convocati di Laterza: assente Calemme

Il vista dell'ottava giornata di campionato di Serie D Girone H, Giuseppe Laterza convoca 22 calciatori per il match contro il Real Aversa. Il Taranto giocherà sul neutro del Miani a Ginosa e avrà un unico obiettivo: la vittoria per riscattare i due pareggi beffardi, contro avversari ostici. L'elenco dei calciatori è il seguente: Sposito, Coletta, Ciezkowski; Rizzo, Guastamacchia, Gonzalez, Caldore, Marino, Boccia, Shehu, Ferrara; Marsili, Marrazzo, Matute, Diaby, Acquadro; Mastromonaco, Guaita, Serafino, Falcone, Santarpia, Abayian. Assenti per infortunio Calemme, Alfageme e Corvino; indisponibile Stasi. Appuntamento, dunque, alle ore 14:30 dallo stadio Teresa Miani di Ginosa per il match tra Taranto e Real Aversa.