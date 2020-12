Lecco-Pro Vercelli 2-0, continua il momento nero della Pro

La Pro Vercelli perde due a zero a Lecco nell'anticipo del girone A di Serie C e continua il momento negativo, un solo punto nell'ultima settimana tra Albinoleffe, Livorno e Lecco, un bottino che sicuramente non può soddisfare le bianche casacche che contro i lombardi dopo un primo tempo sufficiente sono crollati nella ripresa. Obbligatori i tre punti mercoledì in casa contro il Pontedera nell'ultimo match del 2020.

La cronaca Fuori Zerbin per il covid al 9' il primo tiro in porta è del Lecco con Lora che non inquadra la porta, al 10' Capogna solo davanti a Saro non riesce a concretizzare una grande occasione per i padroni di casa; al 19' si vede la Pro con un tiro fuori di Emmanuello. Dopo una fase di stanca del primo tempo al 33' Capogna su un'uscita imperfetta manca di un soffio la porta ma il guardalinee segnala fuorigioco, sempre Capogna prima dell'intervallo ci prova altre due volte con esiti negativi.

Il match svolta al 56' quando viene assegnato un rigore per un fallo di De Marino su Iocolano che non sembra da massima punizione, dagli undici metri Capogna si fa parare la conclusione da Saro ma la sfera rimane nella disponibilità dell'ex Gozzano che insacca senza problemi; ci si aspetta una reazione della Pro che non arriva, Capogna con un diagonale sfiora il palo e il due a zero che arriva al 77' con un grandissimo destro a giro di Iocolano; il raddoppio del Lecco chiude di fatto la sfida, tre punti importantissimi per i padroni di casa.