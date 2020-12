La Pol.Santa Maria batte il Dattilo e vola al secondo posto

La Polisportiva Santa Maria batte il Dattilo 2 a 0 al “Carrano” nell’anticipo dell’ottavo turno del girone I e vola al secondo posto in classifica con 15 punti. Due reti, una di Maggio e un’altra di Ragosta, consentono ai cilentani di mister Esposito di sconfiggere il team siciliano.

La Polisportiva Santa Maria parte subito col piede giusto mettendo in mostra tutta la voglia di portare a casa il bottino pieno e di continuare la striscia positiva. Al 9′ calcio piazzato battuto da Ragosta a pescare la testa di Maggio che con un colpo di testa potente trafigge Giappone per l’1-0. Per il bomber ex Nola è il settimo centro in campionato, che vale ancora il primato di capocannoniere del raggruppamento. I giallorossi attendono la reazione del Dattilo, ma i siciliani si rendono poche volte pericolosi dalla parti di Polverino. La gara è molto intensa, tanto che i siciliani restano in dieci uomini al 27′ per un fallo di Frisella su Bozzaotre. Rosso diretto per una reazione evitabile a palla ferma.

Mister Chianetta è costretto già a mettere mano alla panchina con un doppio cambio che prevede gli ingressi di Galfano e Testa. Al 42′ arriva la reazione del Dattilo con Sekkoum che sporca i guantoni di Polverino con un destro all’interno dell’area di rigore.Nel finale, Ragosta non riesce a centrare il raddoppio con un piattone che trova pronto alla risposta l’estremo difensore ospite.

La ripresa si apre con uno squillo di Ragosta, la conclusione è respinta in area di rigore da un difensore del Dattilo. Al 12′ ghiotta occasione per i siciliani sugli sviluppi di un calcio di punizione deviato dalla barriera giallorossa: la palla finisce sui piedi di Testa che fa uscire la palla di pochi centimetri. La Polisportiva raddoppia al 18′ e chiude i conti grazie a Ragosta su un contropiede magistrale della squadra di Esposito. Maggio veste i panni di assist man e ricambia il favore a Ragosta, che supera Polverino.

La squadra di Chianetta accusa il colpo, ma con l’ingresso di Iraci cerca di riaprire il match. La Polisportiva tiene alla grande, senza subire praticamente nulla, e porta a casa una vittoria preziosissima, continuando a non subire gol.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Polverino; Romanelli (34’ st’Foufoue), Pastore, Campanella; Sagliano, Citro (19’ st’Lambiase), Maio, Bozzaotre (28’ st Guadagno);Maggio, Capozzoli (25’ st V.Romano), Ragosta (25′ st G.Romano). A disp.: Grieco, Simonetti, Tandara, Strumbo. All. Esposito

Dattilo (4-3-3): Giappone; Benivegna, Frisella, Pagliarulo, Nigro; Doda (32′ pt Galfano),Sekkoum (25’ st ‘Palermo), Calafiore (21’ st Lupo); Manfré (25’ st Iraci), Bonfiglio (32’ st Testa), Terranova. All. Chianetta

Arbitro: Gigliotti di Cosenza (Mascali-Cozza)

Reti: 9′ pt Maggio, 18’ st Ragosta

Note: gara a porte chiuse, campo sintetico. Ammoniti: Citro, Pastore, Capozzoli, Romano G., Galfano, Giappone. Espulsi: 27′ pt Frisella. Recuperi: 2′ pt e 5′ st. Angoli: 5 a 6.

