Roma, Fonseca all'esame Atalanta: vincere per dare un grande segnale

La Roma sfida al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini per la 13° giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Torino, Fonseca è a caccia di conferme per restare nei piani alti della classifica. I giallorossi, in questa stagione, hanno incassato una sola sconfitta sul campo: a Napoli. La seconda è giunta a tavolino in quel di Verona per il pasticcio-Diawara. La sensazione è di osservare realmente una squadra in salute e di tutt'altro volto rispetto alla scorsa stagione.

L'obiettivo palese della società è quello di ritornare a giocare la prossima Champions League e, dunque, di terminare il campionato tra le prime quattro della classe. Al di là della classifica, ottimale, i numeri della prima parte di stagione dei giallorossi parlano chiaro: Dzeko e compagni hanno il secondo migliore attacco della Serie A e la squadra ha mandato a segno già 13 calciatori tra campionato e Europa League. Inoltre, un altro dato interessante riferisce alle segnature nella prima frazione di gioco: 17 goal, quattro in più dell'Atalanta. La Roma è una squadra in salute sia sul piano del gioco che di testa. I ragazzi di Fonseca esprimono un gioco spumeggiante, costruiscono e annichiliscono gli avversari, come nel caso della goleada inflitta al Bologna. I calciatori chiave di questa rosa sono tanti. Mkhitaryan e Pedro, autentiche macchine di costruzione di gioco, assist-man e goleador; in evidenza l'armeno a segno per 8 volte in questa stagione, tra campionato e coppa. L'esterno spagnolo, ex Chelsea e Barcellona, oltre ad essere decisivo in campo con la sua imprevedibilità e vivacità, risulta un ottimo esempio per i più giovani, trattasi di una squadra che ha saputo mettere in atto un fantastico mix tra calciatori esperti e alle prime armi con i grandi impegni e le grandi responsabilità. Un altro fattore in più è Spinazzola, un esterno in grado di difendere e attaccare come pochi. Infatti, nella fase offensivo, l'esterno giallorosso è in grado di diventare un autentico regista a supporto di tutta la squadra. Restando a centrocampo, l'altro valore è Veretout, una garanzia dal dischetto e utile nella fase di non possesso. Jordan Veretout è il classico centrocampista box to box in grado di far ripartire l'azione, recuperare i palloni nelle zone nevralgiche del campo e inserirsi come una vera e propria mezzala di spinta. In difesa, l'esperienza di Smalling è preziosa sia dentro che fuori dal campo. Il peso internazionale dell'inglese è il giusto esempio per giovani come Kumbulla e Ibanez. Non a caso, la società ha fatto l'impossibile per riportarlo a Roma.

Questa sera l'avversario è dei più temibili, anche se il momento affrontato dalla Dea non è dei migliori. Tuttavia, nonostante con il caso Gomez che si infittisce di mistero, Ilicic rientrato da poco e non al meglio, il Gasp ha mostrato di avere dalla sua un grande gruppo in grado di fare la partita all'Allianz Stadium e strappare un punto meritato contro i campioni d'Italia della Juventus. Il match delle 18, per Fonseca, è un match verità. Una partita che dirà molto sul valore e sulle ambizioni dei giallorossi, oltre ad essere una partita che varrà di più dei tre punti. Battendo i nerazzurri, la Roma darà un grande segnale alle squadre di vertice, guadagnando terreno proprio su una diretta concorrente per la corsa Champions. Atalanta e poi Cagliari, la missione di Fonseca è una sola: fare punti e concludere l'anno nel migliore dei modi, avvicinando quel sogno che diventerebbe più realistico.