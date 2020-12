Dominio Team Altamura, il Brindisi non c'è. 2-0 al ''D'Angelo''

Nuova sconfitta per il Brindisi, che dopo il KO di Taranto cade anche ad Altamura. La squadra biancorossa si impone 2-0 grazie ai centri di Croce e Lorenzo, entrambi siglati nel primo tempo.

CRONACA - Moduli speculari per i due allenatori che si affidano entrambi al 3-5-2: Monticciolo in avanti opta per il tandem composto da Tedesco e Croce, dalla parte opposta De Luca si affida invece all'inedita coppia Forbes-Maglie. Subito in campo dunque gli ultimi arrivati.

La partenza è completamente di marca Altamura: dopo appena 2' Tedesco in pressione recupera palla e va al tiro, conclusione che si spegne di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi la svolta: fallo in area di Balzano ai danni di Croce, il direttore di gara vicino indica subito il dischetto. Dagli undici metri perfetta esecuzione dello stesso Croce, Pizzolato intuisce ma non può nulla: biancorossi avanti. Padroni di casa in pieno controllo del match, Brindisi che preferisce attendere gli avversari per poi affidarsi alle ripartenze. All'11' Lorenzo dalla destra pennella al centro per Tedesco che di testa sfiora il bersaglio. La squadra di Monticciolo continua a premere ed alla mezz'ora trova il raddoppio: cross sul secondo palo di Guadalupi, torre di Croce e conclusione ravvicinata di Lorenzo che si insacca sotto la traversa. Il Brindisi non c'è ed al 39' i padroni di casa sfiorano anche il tris: sponda di Croce per il tiro al volo di Langone che si stampa incredibilmente sulla traversa. Timida reazione dei biancazzurri sul finale di primo tempo con l'insidioso cross di Forbes smanacciato da Donini. Niente più per la prima frazione di gioco che si conclude con il doppio vantaggio dell'Altamura.

La ripresa si apre subito con un doppio cambio tra le fila del Brindisi con gli ingressi di Franzese e Nives ai posti di Maglie e Pizzolla. Al 53' gran botta di Iaia da fuori e conclusione alta di poco. Ritmi blandi nel secondo tempo, con i biancorossi che gestiscono senza correre particolari patemi, nonostante i diversi cambi effettuati dalla formazione biancazzurra. Neanche l'assalto finale produce gli effetti sperati: l'Altamura vince 2-0 e sorpassa in classifica proprio il Brindisi.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 23 dicembre, Brindisi che riceverà al ''Fanuzzi'' il Lavello di Karel Zeman, Altamura atteso invece dal sentito derby con il Gravina.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA