Novara-Pro Patria 0-0, scialbo pareggio al Piola

Neanche il ritorno di Banchieri basta al Novara per tornare al successo, con la Pro Patria matura uno zero a zero che serve più agli ospiti che hanno qualche motivo di recriminazione in più rispetto agli azzurri che hanno creato davvero poco. Il Novara chiuderà il 2020 a Pistoia, un vero e proprio scontro salvezza.

Poche occasioni, il risultato rimane sullo zero a zero Banchieri lancia Tordini dal primo minuto, Schiavi è il più attivo nei primi minuti di gioco ma Greco nonostante qualche rinvio sbilenco non rischia niente; la Pro Patria protesta per un contatto sospetto in area al 7’ su Lombardoni, al 21’ Novara pericoloso con Schiavi, il suo diagonale viene deviato in corner. Al 31’ Migliorini su cross di Collodel manca la deviazione vincente, al 39’ ci prova dalla distanza Buzzegoli, Greco è attento e devia in angolo, il tempo finisce con altre proteste della Pro Patria per un presunto tocco di mano in area e con un tiro di Schiavi contrato dalla difesa bustocca.

Brutta ripresa, il pareggio è giusto Banchieri toglie un evanescente Zigoni inserendo Gonzalez, al 12’ destro di Buzzegoli che termina alto sopra la traversa, risponde Kolaj con un mancino che impegna Lanni in angolo. Succede pochissimo con le due squadre che sembrano accontentarsi del pareggio, la Pro Patria ha il match point al 42’ con Nicco che da ottima posizione calcia in curva, è un po’ la sintesi di una ripresa scialba e noiosa.

NOVARA-PRO PATRIA 0-0

Novara (4-3-3): Lanni; Pogliano, Sbraga, Migliorini, Cagnano (38’st Colombini); Collodel (44’st Pagani), Buzzegoli, Bianchi; Tordini (39’st Lanini), Zigoni (1’st Gonzalez), Schiavi (17’st Cisco). A disposizione: Spada, Desjardins,Lamanna, Bellich, Hrkac, Rusconi, Ivanov. All. Banchieri

Pro Patria (3-5-2): Greco; Gatti, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli, Colombo (17’st Fietta), Bertoni, Nicco, Pizzul; Parker, Kolaj (17’st Latte Lath). A disposizione: Mangano, Compagnoni, Saporetti, Le Noci, Spizzichino, Piran, Ferri, Dellavedova, Pisan, Castelli. All. Javorcic

Arbitro: Crezzini di Siena.

Note: Corner 7-4. Ammoniti Schiavi, Cisco e Collodel per il Novara, Nicco e Pizzul per la Pro Patria. Match giocato a porte chiuse.