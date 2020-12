Benevento-Genoa 2-0: Insigne e Sau piegano la resistenza rossoblù

Il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce dal pareggio interno contro la Lazio, affronta, in uno scontro diretto per la salvezza, il Genoa di Rolando Maran, anch’esso reduce da un pari interno contro il Milan capolista.

Inzaghi conferma quasi tutta la squadra vista in campo nello scorso turno e schiera Ionita in cabina di regia al posto dello squalificato Schiattarella; dalla panchina partono Iago Falque e Viola. Conferme anche per i rossoblù liguri con Destro ancora titolare dopo la doppietta contro il Milan e Scamacca che parte dalla panchina; la difesa è la medesima vista contro la compagine di Pioli.

Il primo tiro in porta della gara è di marca giallorossa e lo effettua Letizia al 12’ dopo un inserimento dalla destra: il rasoterra del terzino napoletano è facile preda di Perin che blocca la sfera a terra. La replica del Genoa arriva al 19’ con Ghiglione che si mette in proprio, penetra a sinistra, si accentra e lascia partire un destro dal limite che esce molto alto senza inquadrare lo specchio della porta. Al 31’ gran destro di Shomodurov, dopo spizzata di Destro, dal limite dell'area e gran parata di Montipò che si distende alla sua sinistra e mette in corner. Proteste giallorosse al 43’ per un contatto in area genoana tra Caprari e Lerager: per Giua è tutto regolare ed il gioco prosegue. Dopo 1’ di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: tra Benevento e Genoa termina a reti inviolate una prima frazione di gioco tutto sommato equilibrata e senza grandi pericoli per entrambe i portieri.

Le due squadre cominciano con gli stessi effettivi in campo ed il Benevento passa in vantaggio al 57’: tocco in profondità di Hetemaj per Insigne che aggancia e va, dalla destra, al sinistro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Perin. Maran prova a cambiare volto alla sua squadra e procede ad un triplice cambio con Pandev, Radovanovic e Criscito che subentrano a Shomorodov, Sturaro e Czyborra. All’85’ ci prova Zappacosta col destro dalla distanza, facile parata per Montipò. All’’85’ Sau entra in area di rigore sfuggendo a Masiello che lo stende: per il signor Giua è rigore e giallo per il difensore genoano. Dagli undici metri è lo stesso attaccante sardo a spiazzare Perin per il 2-0 del Benevento che mette in ghiaccio la partita. Dopo 4' di recupero l'arbitro Giua emette il triplice fischio finale: il Benevento batte il Genoa e si porta a 15 punti in classifica, 8 in più degli avversari odierni, diretti concorrenti nella lotta alla salvezza.

IL TABELLINO