Gelbison raggiunta nel finale, col Marina di Ragusa è 2-2

Ottavo turno archiviato per Gelbison e Marina di Ragusa che nel pomeriggio di oggi giocavano in terra sicula allo stadio “Aldo Campo”. I cilentani, reduci dal successo interno contro il Biancavilla, cercavano ancora punti pesanti in campionato. La sfida del gruppo I di Serie D metteva opposti ai padroni di casa, con 3 punti in classifica, i cilentani a quota 9. La sfida, diretta dal sig. Andrea Migliorini della sezione arbitrale di Verona, termina 2-2 con la Gelbison due volte avanti nei due avvii di frazione. Ferazzoli si affida dal primo minuto al tridente formato da Gagliardi e Coulibaly a sostengo della punta Figliolia.

Marina di Ragusa-Gelbison: il primo tempo

Sono gli ospiti a partire meglio in un primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre. All’ottavo giro di lancette è, infatti, la Gelbison a passare in vantaggio con Gagliardi, lesto ad infilare Pellegrino, estremo difensore dei locali, per il momentaneo uno a zero. La risposta del Marina di Ragusa non si lascia però attendere: al 20′ i siciliani pareggiano i conti. Brunetti, numero sette della formazione siciliana, con un gran tiro dalla distanza beffa D’Agostino, ristabilendo così il parziale in parità. Alla mezz’ora i cilentani invocano un rigore per un contatto dubbio su Coulibaly, ma il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale di frazione sono ancora i rossoblù di Vallo della Lucania a cercare la via della rete con Uliano, che dalla distanza non trova però il jolly vincente al minuto 38. Quattro minuti dopo, infine, Gagliardi non trova l’impatto giusto per riportare avanti i suoi.

La ripresa

La seconda frazione di gara riprende con i cilentani subito in attacco. Passano appena 5 minuti e Coulibaly, dopo un azione personale, serve Figliolia abile a riportare in vantaggio i suoi portando il risultato sul 1-2. Al 12′ è Uliano, capitano dei campani, a cercare la rete della tranquillità dalla distanza ma il tiro del centrocampista termina di poco al lato. Le due squadre con la girandola dei cambi inseriscono forze fresche con una Gelbison che sembra in controllo della gara. A quattro dalla fine arriva la beffa per gli uomini di Ferazzoli: Dieme, entrato nel corso del secondo tempo, ristabilisce la parità al 41′ minuto gelando cosi la squadra ospite. Termina 2-2 con la Gelbison che sale a quota 10 in campionato.

Ufficio stampa Gelbison