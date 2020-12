Seconda sconfitta consecutiva per il Gladiator: il Monterosi vince 2-1

Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Clemente Santonastaso che vengono superati nei minuti finali della partita dal Monterosi: lo score al termine dei 90' è stato di 1-2.

Gara sostanzialmente equilibrata decisa soltanto da due disattenzioni della difesa locale. E' il Monterosi a passare in vantaggio al 43' con una rete di Lucatti. Nella ripresa i sammaritani si gettano alla caccia del pareggio che arriva all'88' con Del Sorbo, alla terza rete stagionale, su calcio di rigore. La gioia per il pari, però, dura poco per i padroni di casa che un minuto dopo subiscono il gol vittoria degli ospiti siglato da Zambrini.

Da domani l'intero gruppo nerazzurro si ritroverà per una nuova seduta di allenamento per preparare la prossima sfida di campionato in quel di Torre Annunziata. Sarà, dunque, il Savoia a chiudere l'anno solare per il team casertano che si presenterà al prossimo appuntamento con un atteggiamento totalmente diverso rispetto alle ultime due poco fortunate uscite di campionato, dove non si è raccolto quello che è stato seminato in settimana e per concludere l'anno nel migliore dei modi in tutto l'ambiente nerazzurro.