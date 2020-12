Benevento. Inzaghi: "Ottima vittoria ma non montiamoci la testa"

Mister Pippo Inzaghi, dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa, ha commentato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Non dobbiamo montarci la testa perché sappiamo da dove veniamo. E’ sempre più difficile dire qualcosa a questi ragazzi. Oggi era una partita difficile e poi avevamo assenze pesanti. E’ bello vedere come la squadra combatte sempre ed è un peccato che i nostri tifosi non possano vedere questa squadra in azione dopo le delusioni di qualche anno fa. Sono felice che tutti abbiano rispetto di noi ma il cammino è lungo e non dobbiamo farci ingannare dal +8 sulla zona calda.

Si gioca sempre, la Serie A non ti fa mai tirare il fiato, non dobbiamo mai mollare niente. Questo anno e mezzo a Benevento me lo sto godendo in pieno: dopo i record dello scorso anno ora è tempo di lottare. Possiamo vincere o perdere ma l’importante è giocare sempre, ad esempio, come fatto a Sassuolo perché con questo spirito arriveremo lontano.

Non mi piace parlare di arbitri, siamo una matricola, non pretendiamo nulla ma alcuni episodi arbitrali ci lasciano quantomeno perplessi. Quello di oggi era un rigore netto, si sono fermati anche i giocatori del Genoa. Chiediamo un po’ più di attenzione nei nostri confronti: chiedo che certi episodi vengano valutati al VAR e poi si prendano decisioni".