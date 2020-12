Taranto-Real Aversa, Santarpia e Rizzo fissano il punteggio sul 2-1

Il Taranto ritorna alla vittoria dopo i due pareggi beffardi contro Casarano e Gravina. I rossoblù si sono imposti per due reti a uno contro il Real Aversa, nel match valida l'ottava giornata di Serie D Girone H. Giuseppe Laterza schiera il solito 4-2-3-1 con Sposito tra i pali, Shehu, Caldore, Rizzo, Guastamacchia, Marsili, Diaby Acquadro, Guaita, Santarpia, Abayian. Gli ospiti partono forte e creano le prime occasioni della partita. Il Taranto è in difficoltà nei primi minuti e subisce il palleggio e l'aggressività dei granata. All'improvviso i Delfini si scatenano e con un lampo Santarpia al 6' colpisce la traversa su cross di Acquadro. Il Taranto ha l'occasione di segnare, ma Acquadro spedisce a lato su calcio di punizione.

Il goal è nell'aria e arriva puntualmente a metà della prima frazione di gioco con il numero 11 Santarpia dopo l'ottimo assist di Guaita. E' la seconda rete per il giovane Santarpia. Nel finale succede di tutto. ammoniti Acquadro, Diaby e Guastamacchia per il Taranto e Faiello per la Real Aversa. Gli episodi non terminano qui perchè poco dopo Messina sciupa la ghiotta occasione per il pareggio in contropiede, non agganciando bene la sfera. Il Taranto si appresta a concludere il primo tempo in vantaggio ma, nelle battute finali, Acquadro entra con la gamba alta su Faiello, doppia ammonizione e rosso: Taranto in dieci uomini.

Nel secondo tempo, Laterza cambia la disposizione in campo: 4-2-2-1 entrano Boccia e Matute per dare più sostanza alla squadra. I rossoblù non appaiono in difficoltà nonostante l'inferiorità numerica. Abayian si sacrifica molto in fase di non possesso. Matute ci prova da fuori senza troppo successo. Il raddoppio arriva al 19' della ripresa: calcio di punizione dalla sinistra, Marsili mette al centro un cross prezioso, Rizzo salta più in alto di tutti e sigla la prima rete in maglia rossoblù. Il Real Aversa non si arrende e con Simonetti prova a rendersi pericoloso dalle parti di Sposito. Entra Mastromonaco al posto di un eccellente Santarpia che si è sacrificato tanto, ma poco dopo arriva il goal improvviso del Real Aversa con Mariani. Entra anche Serafino al posto di Abayian e Laterza chiede ai suoi massima concentrazione per portare a casa un risultato prezioso. Il finale è al cardiopalma: rosso per Cassandro (fallo da ultimo uomo) e Diaby.

Vittoria di cuore e di carattere contro una squadra tosta e per niente arrendevole come il Real Aversa. Il tecnico De Stefano l'ha preparata bene, ma le individualità e il cinismo della squadra ionica, alla fine ha pagato. Il Taranto porta a casa i tre punti dal Miani, in attesa della trasferta a Nardò. E' un tour de force. Il tecnico Laterza e tutto lo staff sono già proiettati alla prossima sfida. L'obiettivo sarà lo stesso: vincere con carattere. Alla vigilia l'allenatore chiedeva una prova di carattere e di mentalità. La risposta è arriva con dieci uomini per 45'. Il Taranto è vivo e dà un bel segnale alle pretendenti per la promozione.