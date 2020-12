Sassuolo-Milan 1-2, gol fulimineo di Leao dopo 6 secondi

Il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Milan capolista senza gli infortunati Ibrahimovic e Rebic, davanti c'è Leo centravanti, ed è proprio il giovane attaccante francese a segnare dopo appena 6.20 secondi. Il gol di Leao è la rete più veloce della storia della Serie A. Dopo una decina di minuti Calhanoglu trova il raddoppio, ma la rete viene annullata per un fuorigioco iniziale di Saelemaekers. Raddoppio rossonero solo rinviato, perchè al 26' un'incursione di Theo Hernandez trova Saelemaekers tutto solo in area per il gol del 2-0. Sassuolo colpito sfiora il gol Berardi e un tiro di Traorè alto di pochissimo.

Nella ripresa il tecnico neroverde De Zerbi mette dentro Caputo per aumentare il peso offensivo, ma è ancora Saelemaekers ad andare vicino al tris rossonero. Nel Sassuolo Bourabia impegna Donnarumma dalla distanza, mentre dall'altra parte Consigli salva la sua porta da un tiro di Hauge. Nel finale di gara una punizione deviata di Berardi riapre la partita, ma è ormai troppo tardi. Finisce 2-1 per il Milan che mantiene la vetta in solitaria. Sassuolo alla seconda sconfitta stagionale, ancora una volta contro una squadra di Milano.