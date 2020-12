Potenza, quarto ko di fila Il Catania espugna il Viviani con Sarao

Quarto ko di fila del Potenza che viene piegato dal Catania dell'ex Raffaele. Decide un colpo di testa di Sarao a 6' dalla fine per gli etnei al loro quinto risultato utile utile di fila. Non è bastata una bella prestazione da parte dei padroni di casa, la migliore al Viviani da quando siede Capuano sulla panchina rossoblu, per muovere la classifica. Nella prima parte di gara poche emozioni e si segnala soltanto una buona occasione per Sarao sulla quale è attento Marcone. Nella ripresa è Confente a dire di no a Cianci al 75' distendosi e rifugiandosi in angolo. Poi la doccia fredda all'84' con Sarao che insacca di testa sulla punizione di Dall'Oglio.

POTENZA 0

CATANIA 1

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa; Coccia (86' Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69' Di Livio), Panico; Cianci, Compagnon (72' Volpe). A disp.: Santopadre, Brescia, Viteritti, Romei, Lauro, Iacullo, Fontana, Spedalieri, Lorusso. Allenatore: Capuano.

CATANIA (3-5-1-1): Confente; Silvestri, Noce, Zanchi; Calapai, Rosaia (68' Dall'Oglio), Welbeck, Piovanello (68' Reginaldo), Biondi; Piccolo (81' Izco); Sarao. A disp.: Della Valle, Martinez, Panebianco, Pellegrini, Albertini, Manneh, Gatto, Vrikkis. Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Tremolada di Monza (Pappagallo-Dell'Olio).

RETE: 84' Sarao

NOTE: Ammoniti: Sandri, Ricci, Panico (P); Piovanello (C)