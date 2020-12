Serie D, il derby va al Lavello 1-1 per il Francavilla Ko Rotonda

Nell'ottava giornata di serie D tra le lucane è solo il Lavello a sorridere. Nel girone H al Lorusso di Venosa la formazione ofantina batte nel derby in rimonta il Picerno e si porta a due punti dalla vetta. Succede tutto nel primo tempo: melandrini in vantaggio con Zito al 9', pareggio di Liurni e gol vittoria di Burzio. Il Francavilla (espulsi Navasi in campo e Aleksic dalla panchina) pregusta il successo contro la capolista Sorrento per il vantaggio su rigore di Nolè al 4', ma all'88' viene raggiunto dalla rete di Cacace dopo il rigore respinto da Cefariello a Licciardi. Nel girone I il Rotonda viene battuto dal Biancavilla con la rete dopo 3' con Rabbeni e resta addirittura in 9 per le espulsioni di Ferreira e Camacho.