Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Caicedo, Correa out

Posticipo di Serie A tra Lazio e Napoli: tantissime le assenze da ambo le parti (ultima in ordine cronologico quella di Correa, che non andrà neanche in panchina).

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski; Lozano, Petagna.