Taranto, Laterza è soddisfatto: "I ragazzi hanno sudato la maglia"

Al termine della sfida tra Taranto e Real Aversa, mister Giuseppe Laterza si ritiene soddisfatto della vittoria e della prestazione dei suoi ragazzi. Il tecnico rossoblù ha evidenziato: "Siamo stati bravi a mantenere la partita viva e trovare il raddoppia, in dieci uomini. Abbiamo messo tanto cuore, peccato solamente per gli ultimi minuti di sofferenza. Meritavamo questa vittoria dopo i risultati ottenuti nelle precedenti gare".

Alla vigilia, Laterza aveva chiesto tanta concentrazione e solidità mentale per crederci fino in fondo. Il Taranto ha risposto presente e, dunque, il tecnico si sofferma solamente sui minuti finali, piuttosto sofferti in questo periodo: "Dovevamo gestire meglio l'ultimo pallone. Sicuramente l'espulsione dovevamo evitarla ma, tutto sommato, i ragazzi hanno mostrato una grande maturità e, soprattutto, hanno sudato la maglia fino alla fine". L'obiettivo sarà la continuità come sottolinea lo stesso allenatore: "Il percorso è lungo e ci faremo trovare pronti partita dopo partita".