Taranto, Rizzo dopo il primo goal in rossoblù: "Vittoria meritata"

Pomeriggio speciale per Gianmarco Rizzo, difensore del Taranto. Il 26enne rossoblù ha messo a segno la prima rete con la maglia degli ionici. Al termine della partita contro il Real Aversa, Rizzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canale85: "E' una vittoria di gruppo, meritata. In queste due settimane siamo stati piuttosto arrabbiati per i due pareggi arrivati in extremis, dunque questi tre punti li stavamo cercando da tanto tempo".

La tranquillità è stata l'arma migliore, anche se un po' di paura poteva esserci dopo il goal di Mariani, che ha permesso di accorciare le distanze per i granata. Come ha sottolineato lo stesso difensore, dopo il goal degli ospiti, la squadra è rimasta concentrata con estrema tranquillità. Tuttavia, Rizzo evidenzia un aspetto non da poco: vincere queste partite cruciali per la classifica. "Ci siamo calati nella parte, affrontare queste squadre non è mai facile. Ti raddoppiano sempre e non ti lasciano giocare. L'aspetto fondamentale è adattarci ogni domenica all'avversario che abbiamo di fronte", sono state le parole del difensore. Adesso, il match contro il Nardò è un crocevia fondamentale. Vincendo, il Taranto potrebbe dare un bel segnale alle squadre di vertice. Il campionato è ancora lungo, ma avere un'identità di gioco e una mentalità vincente sono gli ingredienti necessari per una stagione da protagonisti.