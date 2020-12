Il derby è della Virtus Francavilla: battuto il Bisceglie 2-1

Prosegue il momento magico della Virtus Francavilla che al ''Giovanni Paolo II'' batte 2-1 anche il Bisceglie e conquista il sesto risultato utile consecutivo. Decidono le reti di Vazquez e Puntoriere, di Makota invece il gol che dimezza lo svantaggio biscegliese nel finale.

CRONACA - Consueto 3-5-2 per Trocini che davanti conferma la coppia Vazquez-Puntoriere, si rivede in panchina Perez. Dalla parte opposta inedito 4-4-2 per Ricchetti che in attacco opta per il tandem composto da Rocco e Musso.

La partenza è di marca Virtus Francavilla. Al 12', sugli sviluppi di un calcio piazzato, Russo anticipa con il corpo Vazquez, in agguato per battere a rete nel cuore dell'area di rigore. Sul capovolgimento di fronte Sartore intercetta una ghiotta sfera e prova il destro dal limite, fuori misura. Al 22' è Zagaria a provare la conclusione dalla distanza, tentativo che termina largo alla sinistra di Crispino. Al 35' arriva l’episodio che sblocca il match: intervento falloso in area di Priola su Puntoriere ed il direttore di gara concede il calcio il rigore, sul dischetto va Vazquez che supera Russo con una finalizzazione centrale. Al 42’ la compagine di casa si rende pericolosa in un paio di circostanze, il Bisceglie prova a riorganizzare le idee per rispondere al vantaggio biancazzurro, senza però riuscirci: è 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa, dopo 7', la Virtus trova il gol del raddoppio con un'azione manovrata: cross con il contagiri di Giannotti per Puntoriere che pesca il lob vincente a scavalcare Russo in uscita. Doccia fredda, quindi, per il Bisceglie che si trova a dover rimontare due gol di scarto. La prima mossa di Ricchetti vede l'avvicendamento tra Zagaria e Casella al 13', prima degli ingressi di Makota e Vitale rispettivamente per Rocco e Mansour. Al 34' Giron si mette in proprio, provando la conclusione da posizione defilata, la sfera gira e si spegne sul fondo. Nell'ultimo dei 5' di recupero il Bisceglie accorcia le distanze, con Makota che trafigge Crispino con un destro sul primo palo. Gol che arriva, però, troppo tardi per cercare di imbastire una rimonta.

Con questo risultato la Virtus sale in classifica a quota 18 punti, mentre il Bisceglie resta fermo a 10. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 23 dicembre, biancazzurri che recheranno visita alla Viterbese, nerazzurri che invece riceveranno al ''Ventura'' il Teramo.

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS FRANCAVILLA-BISCEGLIE 2-1

Reti: 35' p.t. rig. Vazquez, 7' s.t. Puntoriere (VF), 49' s.t. Makota (BI).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale (44' s.t. Carella); Giannotti, Di Cosmo, Zenuni (31' s.t. Tchetchoua), Castorani (44' s.t. Sparandeo), Nunzella; Puntoriere (20' s.t. Buglia), Vazquez. A disposizione: Costa, Sarcinella, Perez, Calcagno, Magnavita. Allenatore: Bruno Trocini.

BISCEGLIE (4-4-2): Russo; Priola (28' s.t. Pelliccia), Vona, Altobello, Giron; Sartore, Maimone, Zagaria (13' s.t. Casella), Mansour (19' s.t. Vitale); Rocco (19' s.t. Makota), Musso (28' s.t. Padulano). A disposizione: Sapri, De Marino, Ferrante, Laraspata, Lauria, Spurio. Allenatore: Giovanni Bucaro (squalificato). In panchina Carlo Ricchetti.

Arbitro: Matteo Centi della sezione di Viterbo. Assistenti: Alessandro Munerati della sezione di Rovigo e Stefano Franco della sezione di Padova. Quarto ufficiale: Antonio Monesi della sezione di Crotone.

Ammoniti: Caporale, Castorani, Delvino (VF); Maimone, Vitale (BI).

Espulsi: /.

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA