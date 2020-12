Benevento. Dopo lo Spezia ritrovati gol, solidità e continuità

A ben guardare la classifica del Benevento ed i risultati collezionati nelle ultime sei partite, e le prestazioni ad essi accompagnate, si può evincere un dato fondamentale: la sconfitta casalinga contro lo Spezia è stata la cosa migliore che potesse accadere ai ragazzi di Inzaghi.

Dopo quella infausta partita, infatti, la Strega ha portato a casa due vittorie (contro Fiorentina in trasferta e Genoa in casa), tre pareggi (due casalinghi contro Juventus e Lazio e uno esterno contro il Parma) ed una sola sconfitta (contro il Sassuolo in trasferta). Anche il computo delle reti fa registrare un segno "+": sono state infatti 5 quelle realizzate e tre quelle subite, con un +2 in differenza reti.

Il Benevento si trova ora a 15 punti, a +8 dalla zona retrocessione, un risultato che ad inizio stagione, per molti ma non per Inzaghi, sarebbe stato del tutto insperato.

La sconfitta contro la compagine allenata da mister Italiano, quindi, ha fatto scoccare nel Benevento quella scintilla che lo scorso anno era scoccata dopo il k.o. di Pescara: una battuta d'arresto salutare, quindi, che è servita a far capire gli errori commessi e a porre in essere i giusti correttivi. Correttivi che poi, sul campo, si sono rivelati essere vincenti visti i risultati che sono arrivati.

Per chiudere il 2020, la truppa di Inzaghi è chiamata all'ultima trasferta dell'anno solare in casa dell'Udinese, altra compagine che, dopo un inizio stentato, si trova in serie positiva da 6 gare (tre vittorie e tre pareggi): i ragazzi di mister Gotti saranno dunque un ottimo test saggiare la continuità e la solidità del Benevento e chiudere l'anno, si spera, con un risultato positivo.