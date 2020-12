Ai microfoni di Sky sport il direttore sportivo Giuntoli ha fatto il punto sulle possibili operazioni nel mercato invernale:

"Milik? Alla fine troveremo una soluzione. Credo che la sua volontà sia di andare a giocare in vista dell'Europeo."

Cosa succederà a Gennaio? "Spero solo un paio di uscite, in entrata non faremo niente. Con Maksimovic per ora non c'è accordo sul rinnovo ma le porte sono aperte"