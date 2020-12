Il Lavello punge con le punte, il Picerno no: i dati negli 8 turni

Il Lavello rispecchia il gioco del suo allenatore. Il Picerno fatica a carburare con gli attaccanti. E' questo quello che ha detto il confronto di ieri nel derby di Venosa. Con le reti di Burzio e Liurni sono 15 le reti realizzate dalle punte sulle 18 totali (Burzio 6, Liurni 4 e Longo 4) dagli ofantini in queste prime otto giornate che li hanno consentito di raggiungere la seconda posizione a sole due lunghezze dal primato. I melandrini devono per forza sfruttare le palle inattive o i contropiedi con gli inserimenti di difensori e centrocampisti. Sui 10 gol messi a segno finora il principale finalizzatore è il capitano Esposito (una seconda punta) con 3 gol, mentre il centravanti Albadoro ha segnato soltanto una volta e l'altra prima punta Iadaresta non ha mai messo la firma sul tabellino dei marcatori. Sono dati contrastanti per le due lucane che ambiscono alla vittoria finale. In settimana il direttore sportivo del Lavello Roma aveva parlato "della partita della svolta" contro la compagine di Ginestra e probabilmente potrebbe esserla per il proseguo. Fanno riflettere le dichiarazioni del direttore generale del Picerno Greco di una "prestazione indegna e negativa con la responsabilità di tutti, la scelta di alcuni elementi ed il portiere Giuliani è stato l'unica nota positiva di questa giornata grazie al quale abbiamo contenuto il risultato".