Udinese-Benevento: chi ci sarà e chi non ci sarà alla "Dacia Arena"

Il calendario fittissimo della Serie A vedrà le squadre tornare in campo già mercoledì per la quattordicesima giornata, con due anticipi che si disputeranno nella giornata di domani. Il Benevento di mister Inzaghi sarà di scena al "Friuli" di Udine contro la compagine della famiglia Pozzo allenata da mister Luca Gotti.

QUI UDINESE - Dopo la rete siglata da subentrato nell'1-1 esterno contro il Cagliari, Kevin Lasagna reclama un posto da titolare: a farne le spese potrebbe essere lo spagnolo Deulofeu. In mediana Arslan potrebbe far riposare Mandragora mentre nella linea difensiva De Maio pare in vantaggio su Bonifazi.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi recupera Schiattarella al rientro dalla squalifica quindi Improta potrebbe partire dalla panchina. Insigne, dopo il gol contro il Genoa, potrebbe essere riconfermato sulla linea dei trequartisti accanto a Caprari stante anche le non perfette condizioni di Iago Falque. La difesa dovrebbe essere riconfermata in blocco con Foulon ancora in panchina dal 1' e Barba titolare.