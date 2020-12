Roma, sconfitta pesante contro l'Atalanta: ripartire senza drammi

L'illusione dopodiché il tracollo finale, che mette in discussione quanto di buono è stato fatto nelle passate settimane. La Roma esce con le ossa rotte dalla trasferta bergamasca contro l'Atalanta. Eppure, nel primo tempo al Gewiss Stadium, i giallorossi hanno mostrato confermato l'ottimo stato di forma, sfiorando più volte il raddoppio. Il vantaggio è arrivato grazie all'ottima giocata di Mkhitaryan che, dalla sinistra, trova Edin Dzeko in area di rigore e per il bosniaco è un gioco da ragazzi insaccare la sfera alle spalle di Gollini. Sembra il primo di una lunga serie. Il centravanti e capitano della Roma, gioca un pallone eccellente per la corrente Spinazzola, l'estremo difensore della Dea esce malamente dai propri pali e l'esterno giallorossi non è preciso nel trovare la porta, trovando solamente il palo. La squadra di Fonseca, dunque, spreca una ghiotta occasione per portarsi sullo 0-2 al riposo. Nel finale, prima Pellegrini e poi Veretout impegnano seriamente il portiere dell'Atalanta.

Il secondo tempo è un'altra storia, Gasperini indovina i cambi: dentro Ilicic e Muriel. Passano dieci minuti e Zapata spacca letteralmente la porta, fulminando Mirante. Arriva dunque un pareggio beffardo per la Roma che, fino a quel momento, aveva in pugno la sfida. Passano pochi minuti, protagonisti sempre Zapata e Ilicic, cross perfetto dello sloveno per la testa di Gosens ed è sorpasso Dea: 2-1. Atalanta in delirio, Roma distratta nell'occasione. E' un'altra partita, i giallorossi sono poco lucidi mentre i nerazzurri sono pimpanti e fiduciosi di poterla chiudere. Veretout sbaglia un passaggio in una zona insidiosa del campo, Muriel intercetta, supera le maglie giallorosse e davanti a Mirante è freddo e preciso nel depositare la sfera del 3-1. La Roma alza bandiera bianca e parte lo show di Josip Ilicic. Lo sloveno recupera palla, supera Ibanez, in serpentina si accentra dalla destra e mette alle spalle dell'estremo difensore un goal pazzesco. Un recupero fondamentale quello del centrocampista sloveno. Le giocate di Ilicic sono fondamentali per Gasperini. L'obiettivo, dunque, sarà quello di recuperarlo pienamente e gestirlo al meglio.

Vittoria di carattere per la Dea, blackout generale per la Roma, dopo due partite eccellenti contro Bologna e Torino. Tuttavia, non bisogna creare un ambiente negativo dopo questa vittoria: è la seconda in campionato su 13 match. Certo, le quattro reti incassate contro il Napoli e l'Atalanta - pretendenti per un posto in Champions League - potrebbero pesare come un macigno alla fine della stagione ma, il campionato è ancora lungo e la Roma ha dimostrato più volte di avere una mentalità solida, un allenatore competente e i calciatori giusti per essere protagonista. Il tempo dirà la sua.