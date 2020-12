Modesto: "Momento negativo, abbiamo perso umiltà"

Non è soddisfatto forse per la prima volta in stagione Francesco Modesto dopo la sconfitta maturata a Lecco: "Abbiamo perso un pò di umiltà, quella rabbia nei contrasti che ti permette di arrivare prima sulle seconde palle. Quando le cose non vanno bene come in questo periodo devi essere ancora più cattivo e attento; contro il Lecco è mancata la prestazione a differenza di altre volte. La responsabilità è mia, ora pensiamo a riscattarci contro il Pontedera".