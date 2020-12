Lazio, Immobile e Luis Alberto brillano contro il Napoli

La Lazio vola nel cielo di Roma e mette un altro tassello fondamentale per la corsa Champions. La vittoria contro il Napoli è importantissima sia per la classifica che per il morale, considerando che la squadra di Gennaro Gattuso viveva un ottimo momento di forma, nonostante la sconfitta a San Siro contro l'Inter ma, allo stesso modo, si presentava con totale emergenza. Il tecnico calabrese ha optato per il 4-3-3 con Petagna, Lozano e Politano dal primo minuto.

Il vantaggio dei biancocelesti è immediato grazie al solito Ciro Immobile. Il centravanti di Torre Annunziata, nei minuti iniziali si è reso protagonista di un'altra fantastica giocata: cross di Lazzari, stop e girata improvvisa che per poco non sorprendeva Ospina. Il goal, invece, è di una pregevole fattura: Marusic dalla sinistra mette un pallone fantastico al centro e Immobile colpisce meravigliosamente la sfera mettendola sotto l'angolino. Imprendibile per l'estremo difensore azzurro. Per il centravanti è il dodicesimo goal stagionale in dodici partite e sesta rete in carriera al Napoli. La compagine di Gattuso reagisce prima con Petagna poi con Fabian Ruiz che mette a dura prova i riflessi dell'ex Reina. Sul calcio d'angolo successivo, ancora lo spagnolo è decisivo su tiro-cross di Zielinski. La Lazio si spinge ancora in avanti con Caicedo ma non trova il raddoppio. La squadra di Inzaghi crea, il Napoli è distratto. Passaggio errato di Mario Rui, Immobile con un tocco intelligente vede l'inserimento di Luis Alberto che non sbaglia, pennellando sul palo più lontano il goal del due a zero.

Senza troppe difficoltà, la Lazio vince all'Olimpico chiudendo il periodo piuttosto altalenante che attraversava da quattro partite. La prossima gara sarà un altro banco di prova: a San Siro contro il Milan capolista e ancora imbattuto.