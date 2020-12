Afragolese: multa per la società, 4 turni di stop per mr Masecchia

L'Afragolese è stata multata dal giudice sportivo: per il club sanzione da 600€ "Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, in due distinte occasioni, fatto indebito ingresso nel tunnel di accesso agli spogliatoi e rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo degli occupanti la tribuna".

Stangata per l'allenatore Masecchia: quattro giornate di squalifica poiché "Allontanato per espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna arbitrale, alla notifica del provvedimento reiterava la condotta nei confronti di un A.A. Inoltre al termine della gara rivolgeva dalla tribuna espressione irridente all'indirizzo degli Ufficiali di gara"