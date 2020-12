Casarano-Francavilla in diretta su Sportitalia domani dalle 14.30

Il Francavilla sbarca su Sportitalia. Domani per i tifosi sinnici sarà possibile vedere la gara del Capozza contro il Casarano a partire dalle 14.30 sul canale 60 del digitale terrestre. Una bella chiusura di 2020 sarebbe un risultato positivo dalla trasferta salentina contro una della formazioni più forti del campionato. Tre gli assenti per squalifica: Cabrera, Navas e Aleksic. In dubbio anche il difensore centrale Dopud.