Rinforzo under per il Foggia: firma Valerio Cardamone

Nuovo under per il Foggia. È di poco fa infatti l'ufficialità del tesseramento del calciatore Valerio Cardamone.

Difensore mancino classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Martina e subito acquistato dal Torino, Valerio si è alternato tra Carpi e Toro passando poi a vestire le maglie di Legnago, FC Francavilla (circa 40 presenze totali in D) e Bisceglie (25 presenze in Serie C), club dal quale si è svincolato questa estate.

Cardamone indosserà la maglia numero 29.