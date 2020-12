Il punto sul girone A di C

Continua la marcia del Renate nel girone A di Serie C, la formazione di Diana supera l’ostacolo Pistoiese per due a uno e rimane in testa in virtù della sesta vittoria nelle ultime sette partite, miglior attacco per Galuppini e compagni con 28 reti mentre gli ospiti scendono al terzultimo posto in classifica.

Il Como si candida ad essere l’antagonista del Renate, pirotecnico 4 a 3 a Grosseto contro una compagine che era imbattuta da quattro partite, secondo posto per i lariani a quattro punti dalla vetta; completa il podio virtuale la Carrarese, il gol di Infantino decide il match contro l’Albinoleffe. Un punto nelle ultime cinque partite per la Pro Vercelli che nella ripresa cade a Lecco nell’anticipo di sabato, Capogna e Iocolano firmano il successo per i padroni di casa che raggiungono a quota 27 proprio la Pro e l’Alessandria che non va oltre l’uno a uno al “Moccagatta” contro la Pro Sesto.

Due gli zero a zero di giornata, tanta paura tra Giana ed Olbia che portano a casa un punto a testa che serve a poco, rimane un miraggio la vittoria per il Novara che in una partita che non passerà agli annali della storia del calcio per lo spettacolo pareggia in casa contro una Pro Patria che poteva rischiare qualcosa in più per cercare la vittoria; ben cinque i pareggi, Figoli risponde a Babbi in Piacenza-Pergolettese, uno a uno nel derby toscano tra Livorno e Lucchese, successo del Pontedera in casa contro la Juventus U23, Catanese e Piana rendono inutile il rigore di Brighenti.

Risultati e classifica di giornata