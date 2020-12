V. Francavilla, Trocini: "Gara importante. Dobbiamo restare sul pezzo"

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con la Viterbese in programma domani pomeriggio allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo. Queste le sue parole:

VITERBESE - "Questa gara nasconde tante insidie, la Viterbese è una squadra forte, ben costruita e con giocatori di categoria. Dobbiamo restare sul pezzo come fatto finora, sono convinto che andremo lì per dare il massimo e cercare di portare a casa un buon risultato".

IMPEGNI RAVVICINATI - "In questo momento avere una rosa lunga sarebbe un vantaggio, giocare così frequentemente non è semplice per nessuno e avere una rosa lunga ti permette di avere più alternative. Noi purtroppo abbiamo delle assenze ma non ci piangiamo addosso, chi scenderà in campo sicuramente saprà essere all'altezza della situazione".

FORMAZIONE - "Tchetchoua, come già detto domenica nel post gara, sta bene, ha recuperato al 100% anche psicologicamente il post infortunio, è un calciatore importante. Vedremo domani, tutti i centrocampisti stanno facendo bene, ho molte possibilità di scelta e vedremo cosa succederà. Recuperiamo Franco che ha scontato la squalifica. Vediamo, l'impegno ravvicinato sicuramente non favorisce il recupero dal dispendio energetico di domenica, ma chi scenderà in campo darà sicuramente il 100%. Dobbiamo fare un'altra grande prestazione perché è una partita importantissima per noi".