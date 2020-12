Serie D-Girone F: a Leone di Barletta il derby Campobasso-Vastogirardi

Il derby Campobasso-Vastogirardi in programma mercoledì 23 dicembre al Nuovo Romagnoli e valevole per la 9ª giornata del girone F è stato affidato al sig. Domenico Leone della sezione di Barletta.

Terza stagione nei ranghi della Can D per il fischietto pugliese, che finora ha diretto 32 partite. Bilancio 12 vittorie interne, 7 pareggi e 13 vittorie esterne. 19 i rigori concessi.

Non si registrano precedenti con il Vastogirardi, mentre ha diretto una volta il Campobasso, nella sfortunata trasferta del 16 settembre 2018 contro la Sangiustese che vide gli uomini di Mandragora soccombere con il punteggio di 4-2 (2’ e 44’ Argento, 31’ Cheddira, 36’ Improta, 38’ Herrera, 55’ rig. Branicki). Quella, per il sig. Leon,e fu la gara di esordio in Serie D.