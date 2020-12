Udinese-Benevento: i numeri delle squadre in campo alla "Dacia Arena"

Udinese e Benevento si affrontano per la terza volta in Serie A, la seconda alla "Dacia Arena". I due precedenti si sono chiusi con un 2-0 in casa dei bianconeri il 10 dicembre 2017 (in gol Barak e Lasagna) e un 3-3 al "Vigorito" (in gol Viola, Coda e Sagna per i giallorossi e Widmer e doppietta di Lasagna per gli ospiti friulani).

Entrambe le squadre arrivano allo scontro diretto in un ottimo periodo di forma: i ragazzi di mister Gotti, nelle ultime cinque partite, al netto del rinvio dello scontro con l'Atalanta, hanno messo a segno due vittorie e due pareggi; la truppa di Pippo Inzaghi ha giocato tutte e cinque le gare mettendo a referto tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta.

I numeri che connotano il rendimento delle due squadre sono molto simili a cominciare dai punti in classifica, 15 per entrambe, che le vede appaiate all'11° posto. Anche la media-gol è quasi del tutto uguale (1,17 i bianconeri contro 1,15 dei giallorossi), così come il totale dei tiri (141-131 in favore dei Sanniti), gli assist forniti (11 l'Udinese e 9 il Benevento) e i recuperi (40.92 a 39.92 in favore dei padroni di casa).

Sono due i dati che mostrano forti discrepanze tra le due formazioni. Il numero di parate vede prevalere il Benevento con un totale di 35 contro le 19 dell'Udinese (media 2,69 a 1,58) mentre per quanto riguarda i dribbling sono i friulani ad essere in vantaggio sui campani per 118 a 83 (9,83 contro 6,38 la media).

Il match della "Dacia Arena", quindi, si preannuncia equilibrato e dovrebbe garantire anche spettacolo visto che in campo ci saranno due squadre in forma e vogliose di allungare la propria striscia di rendimento positivo.