Il 29enne Federico Votta è il nuovo presidente AIA di Moliterno

Dopo 20 anni termina il mandato di Cosimo Cirigliano da presidente della sezione AIA "Antonio Rubino" di Moliterno. A succedergli è il 29enne Federico Votta da Pergola di Marsiconuovo, attualmente il miglior rappresentante dei fischietti moliternesi nazionali, come assistente di linea in Lega Pro. Nato il 24 luglio 1991, ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Management presso l'Università degli Studi di Bari e nella vita quotidiana svolge il ruolo di Responsabile Commerciale di un'azienda di trasporti in Val d'Agri. Il suo esordio da arbitro risale al 19 gennaio 2008 nel derby della Valle del Noce di Giovanissimi Provinciali Soccer Lagonegro-Lauria 2-0. Il debutto in Eccellenza arriva il 19 settembre 2010 in Atella-Avigliano 1-2 dove le tre reti sono scaturite da altrettanti rigori assegnati. L'esordio in serie D da direttore di gara giunge invece il 13 settembre 2015 nel derby della Capitale Astrea-Trastevere 0-2 e resterà in carica fino al giugno 2018. Poi svolge il corso per assistente di linea in Lega Pro e il debutto è datato 14 ottobre 2018 all'Atleti Azzurri d'Italia (ora Gewiss Stadium da un anno) di Bergamo in occasione della gara Albinoleffe-Feralpisalò 0-1. Da quella partita sono 28 le presenze ufficiali per Votta in serie C.