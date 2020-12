Taranto, Laterza: "Affrontare il Nardò con il giusto entusiasmo"

Giuseppe Laterza, alla vigilia della partita contro il Nardò - recupero della nona giornata del campionato di Serie D Girone H - ha dichiarato in conferenza stampa, a pochi giorni dalla vittoria sul neutro del Miani di Ginosa contro la Real Aversa: "Giocare dopo una vittoria ottenuta due giorni fa, consente di approcciarsi con il giusto entusiasmo". Poi, una considerazione sull'avversario: "Affronteremo una squadra che sta facendo benissimo e che, nei numeri, dimostra di avere tanto equilibrio".

Il Taranto si appresta ad affrontare il Nardò da seconda in classifica. I rossoblù sono consapevoli, partita dopo partita, di avere del potenziale per giocarsela ai vertici della classifica contro le compagini favorite per la promozione. Laterza, inoltre, analizza il momento: "Venivamo da due situazioni anomale, dove non abbiamo ottenuto il massimo per l'ultima palla giocata della partita. Domenica abbiamo dimostrato di essere in crescita poiché abbiamo difeso il risultato in inferiorità numerica. Penso che sia un aspetto importantissimo".