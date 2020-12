Taranto, i convocati di mister Laterza

Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Nardò in programma domani alle ore 14.30. Ecco i calciatori scelti per l'ostica trasferta: Sposito ’01; Ciezkowski ’01;Coletta ’03 Guastamacchia; Gonzalez; Caldore; Marino ’00;Boccia ’02; Shehu ’02; Ferrara ’99; Marsili; Marrazzo ’02; Matute; Santarpia ’00; Mastromonaco ’00; Guaita; Falcone; Abayian; Calemme;Cannizzaro’03;Serafino’01.