Caso Juve-Napoli, Pirlo: "Non corretto verso le altre squadre"

Al termine di Juventus-Fiorentina Andrea Pirlo ha commentato ai microfoni di Sky sport la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso del Napoli:

"Non abbiamo problemi a giocare la partita, mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dire niente e hanno giocato le loro partite anche con calciatori colpiti dal Covid: spiace più per loro che per noi. Non mi è sembrato corretto verso di loro, per noi nessun problema"