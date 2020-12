Serie A. Le partite della 14a giornata: dove vederle in tv e streaming

La quattordicesima giornata si è aperta con i due anticipi disputati ieri tra Crotone e Parma (2-1 per i calabresi) e tra Juventus e Fiorentina, 0-3 il finale in favore dei viola. Oggi sono in programma le rimanenti 8 gare. Si comincerà alle ore 18:30 con la trasferta dell'Inter in casa del Verona di mister Juric e si proseguirà con altri 7 match alle 20:45. Questo il programma completo con le emittenti che trasmetteranno gli incontri:

Mercoledì 23 dicembre

18.30 – Verona-Inter (Sky)

20.45 – Bologna-Atalanta (Sky)

20.45 – Milan-Lazio (DAZN)

20.45 – Napoli-Torino (Sky)

20.45 – Roma-Cagliari (DAZN)

20.45 – Sampdoria-Sassuolo (Sky)

20.45 – Spezia-Genoa (Sky)

20.45 – Udinese-Benevento (Sky)