Serie D girone A, prosegue la corsa del Bra

Prova a riprendere il girone A di Serie D che ha visto il rinvio di una sola partita domenica, non hanno giocato Borgosesia e Lavagnese per casi covid nella formazione ligure.

Saltarelli decide il match tra Bra e Arconatese, la capolista passa un esame importante al termine di novanta minuti dove il nervosismo l’ha fatta da padrone, dietro ai piemontesi tiene il Pontdonnaz che supera due a uno in casa il Casale; sembra aver trovato continuità il Gozzano, secondo tre a zero in pochi giorni, dopo il Borgosesia a farne le spese è il Saluzzo con Sylla protagonista autore di una doppietta.

Tre i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Imperia e Folgore Caratese, al Chieri non basta il gol di Ravasi per piegare la Castellanzese che trova un buon punto grazie a Bigotto, uno a uno anche tra Caronnese e Fossano con gli ospiti che interrompono una lunga serie negativa.

Tre successi esterni, spicca quello del Legnana a Tortona contro i lanciatissimi locali che arrivavano da una striscia di risultati positivi, meno sorprendente il tre a zero della Sanremese a Varese con i lombardi che scendono all’ultimo posto in classifica. Nell’ultimo incontro di giornata il Sestri Levante vince il derby ligure contro il Vado, protagonista Buso con due gol.

La classifica aggiornata