Campobasso-Vastogirardi: le formazioni ufficiali

Questi sono le scelte di Cudini e Prosperi per il derby molisano in scena fra poco meno di trenta minuti. Prosperi proprone lo stesso undici iniziale di domenica scorsa. Cudini, costretto a rinunciare a Vitali e Bontà, ripropone Piga tra i pali. Tenkorang prende il posto di Bontà metre in avanti Di Domenicantonio è preferito a Zammarchi.

Calcio d'inizio alle ore 14:30. Dirige Leone di Barletta assistito da Martinelli di Potenza e Russo di Torre Annunziata.

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Cogliati, Esposito, Di Domenicantonio. A disposizione: Raccichini, Sbardella, Martino, Capuozzo, Corda, Pontillo, Caricati, Zammarchi, Sforzini. Allenatore: Mirko Cudini

VASTOGIRARDI: Guerra, Guglielmi, Pacciardi, Mele, Ruggeri, Raucci, Minchillo, Pesce, Merkaj, Guida, Salatino. A disposizione: Tzafestas, Lucarino, Gentile, Acunzo, Fraraccio, Perrino, Ziroli, Cagnale, Camara. Allenatore: Fabio Prosperi

QUI POTETE SEGUIRE LA DIRETTA DELLA PARTITA