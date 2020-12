Udinese-Benevento: le probabili formazioni in campo alla "Dacia Arena"

L'Udinese ed il Benevento, due squadre tra le più in forma del momento in Serie A, si affrontano questa sera alla "Dacia Arena", fischio di inizio alle 20:45, arbitra il signor Volpi.

QUI UDINESE - Mister Gotti recupera De Maio che potrebbe ritrovare posto al centro dello schieramento difensivo a tre con ai lati Becao e Samir; convocato Bonifazi pur se non in perfette condizioni; sarà, invece, assente Nuytinck. Larsen e Zeegelaar saranno i titolari delle corsie esterne in mediana ma Ter Avest insidia la titolarità di uno dei due e sarebbe comunque pronto a subentrare a gara in corso. In "cabina di regia" ci sarà Arslan anche se Mandragora e Wallace ne reclamano il posto. Ai suoi fianchi ci saranno De Paul e Pereyra. In attacco Lasagna potrebbe essere confermato dopo il gol siglato a Cagliari; in coppia con lui ci sarà Pussetto con Deulofeu che andrà in panchina.

QUI BENEVENTO - Non sono tanti i dubbi che attanagliano mister Inzaghi, viste anche le assenze che conta la compagine giallorossa. In difesa, Tuia potrebbe riposare con Barba spostato al centro accanto a Glik e Letizia e Foulon titolari sugli esterni. In mediana rientra Schiattarella dopo il turno di squalifica; a perdere il posto potrebbe essere Dabo con Ionita ed Hetemaj titolari. In attacco le due mezzepunte saranno Caprari ed Insigne che agiranno alle spalle di Lapadula. Assente Iago Falque, Sau è pronto, invece, a subentrare dalla panchina.