Paganese-Foggia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio "Marcello Torre" di Pagani che questo pomeriggio, alle ore 17:30, vedrà scendere in campo le formazioni di Paganese e Foggia nel match valevole per la 17° giornata giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Campani alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, rossoneri invece per dare continuità alla propria striscia di risultati positivi che va avanti da un mese e che ha proiettato la compagine di Marchionni a ridosso del podio.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

PAGANESE: Campani, Perazzolo, Schiavino, Mattia, Carotenuto, Onescu, Gaeta, Squillace, Scarpa, Diop, Mendicino. Allenatore: Alessandro Erra.

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Curcio, D'Andrea, Raggio Garibaldi, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Rocca. Allenatore: Marco Marchionni.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/paganese-foggia/358689.html