SERIE C LIVE - Girone C: Paganese-Foggia, diretta testuale del match

Ultimi concitati 90' dell'anno per le formazioni impegnate nel Girone C del campionato di Lega Pro. Diverse le sfide ricche di spunti in programma, tra cui anche quella del "Marcello Torre" di Pagani tra Paganese e Foggia.

Campani alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, rossoneri invece per dare continuità alla propria striscia di risultati positivi che va avanti da un mese e che ha proiettato la compagine di Marchionni a ridosso del podio.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/paganese-foggia/358689.html

FORMAZIONI UFFICIALI

PAGANESE: Campani, Perazzolo, Schiavino, Mattia, Carotenuto, Onescu, Gaeta, Squillace, Scarpa, Diop, Mendicino. Allenatore: Alessandro Erra.

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Curcio, D'Andrea, Raggio Garibaldi, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Rocca. Allenatore: Marco Marchionni.