Savoia-Gladiator 0-0: bianchi e nerazzurri si dividono la posta

Con entrambe le squadre reduci da due sconfitte, Savoia e Gladiator si sono divise la posta in palio questo pomeriggio: 0-0 il finale dell'incontro.

Prima occasione della gara per il Savoia all’8’ con D’Ancora che dalla distanza non trova di poco la porta. Al decimo ci prova il Gladiator con Del Sorbo palla deviata in angolo. Al 13’ ancora la squadra ospite con Tripicchio: palla alta sopra la traversa. Al 15’ tiro di Russo che non centra il bersaglio grosso. Al 21’ ottima azione di Kyeremateng che cerca in area Kacorri ma l’attaccante manca l’appuntamento con la rete. Al 43’ ci provano i Bianchi con D’Ancora il tiro è però deviato in angolo. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo, dopo un minuto Kyeremateng ci prova dalla distanza, palla deviata in angolo. Al 9’ cross di Correnti che trova in area Kacorri ma il colpo di testa dell’attaccante si spegne alto sopra la traversa. Al 20’ angolo di D’Ancora, colpo di testa di Manzo che colpisce il palo. Sulla ribattuta De Rosa cerca la porta ma è bravissimo Fusco a bloccare. Al 30’ azione pericolosa di D’Ancora ma bianchi imprecisi dinanzi la porta. Al 46’ croos di Correnti che trova in area D’Ancora, il suo colpo di testa è impreciso. Al 48’ azione personale di Badje che trova De Rosa, il tiro del centrocampista è deviato. Termina la partita con il risultato di 0-0.

Savoia: Esposito M., D’Ancora, Poziello, Orlando (40’st Badje), Correnti, Caiazzo (48’Riccio), Russo, De Rosa, Manzo, Kacorri (15’st Scalzone), Kyeremateng. A disposizione: Cannizzaro, Esposito G., Mancini, Melillo, Stallone, D’Auria. Allenatore: Salvatore Aronica.

Gladiator: Fusco, Landolfo (22’st Strianese), Di Finizio, Sall, De Carlo (1’st Maraucci), Coppola, Di Pietro (37’pt Falco), Del Sorbo, Tripicchio (33’st Ferraro), D’Errico (40’st Suppa). A disposizione: Maione, Siciliano, Di Monte, Barbetta. Allenatore: Clemente Santonastaso.

Ammoniti: 23’pt De Carlotta (G); 25’pt Caiazzo (S); 36’pt Orlando (S); 40’ Di Finizio (G); 27’st Sall (G);

Espulsi:

Recupero: 1’pt; 5’st.

Ufficio Stampa U.S. Savoia 1908