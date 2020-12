Serie D, vittorie per Picerno e Rotonda Pari Lavello Ko il Francavilla

Nell'ultimo turno di serie D del 2020 tra le lucane sono Picerno e Rotonda a gioire per i tre punti. I melandrini battono per 3-2 il Portici nella ripresa e accorciano a tre punti dalla vetta nel raggruppamento H. Nella prima frazione il Portici va due volte in vantaggio con Prisco e Maione, intervallate dal pari di Iadaresta. Nel secondo tempo in 3' prima Albadoro trova il pari e poi il capitano Esposito su rigore realizza la rete della vittoria. Nel girone I i lupi del Pollino con Actis Goretta piegano il Licata. Ritornando all'H il Lavello esce da Brindisi con un pari: Liurni risponde al vantaggio pugliese di Franzese su rigore. Il Francavilla perde 2-0 a Casarano per effetto dei gol realizzati da Negro e Atteo.