Taranto, vittoria di misura a Nardò: decide Kelvin Matute

Il Taranto vince anche a Nardò, confermando l'ottimo stato di forma. I pareggi beffardi contro Casarano e Gravina sono ormai alle spalle, i rossoblù dopo la vittoria sul neutro del Miani contro la Real Aversa, espugnano il Giovanni Paolo II. Giuseppe Laterza, alla vigilia, aveva chiesto una sola cosa ai ragazzi: "Giocare con l'entusiasmo derivante dalla vittoria di domenica". Detto, fatto. I Delfini hanno sofferto la partita in alcuni momenti, ma non hanno mai dato l'impressione di subire più di tanto l'avversario.

La stanchezza per il match dispendioso giocato domenica a Ginosa, poteva rappresentare un fattore determinante, ma contava vincere e alla fine il bottino raccolto è stato pieno. Laterza ha schierato dal primo minuto Sposito, Caldore, Guastamacchia, Gonzalez, Boccia, Matute, Marsili e Marino; in attacco l'inamovibile Abayian supportato da Mastromonaco e Falcone. La partita è equilibrata fin dai primi minuti, ma l'esperto Kelvin Matute apre la lattina al 18' dal limite dell'area di rigore. La gara è frizzante, grandi capovolgimenti sia da una parte che dall'altra. Dopo il forcing dei rossoblù, i padroni di casa acquisiscono coraggio e impegnano più volte Sposito, che è bravo a opporsi con attenzione. Nel secondo tempo è costretto al cambio Matute, l'autore del goal.

La seconda frazione offre poche occasioni ma, nel finale, il Taranto rischia la beffa: al 92' l'estremo difensore rossoblù salva miracolosamente su tiro di Granado da posizione ravvicinata. Termina 0-1 il match tra Taranto e Nardò, Laterza porta a casa i tre punti e conclude l'anno da capolista. L'auspicio per il prossimo anno è sicuramente quello di vedere un Taranto così ambizioso e difficile da battere per chiunque. I presupposti ci sono, i calciatori sono in fiducia e Giuseppe Laterza ha creato davvero un gruppo vero, compatto e determinato.