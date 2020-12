Taranto, Laterza è soddisfatto: "Ottenuta una vittoria importante"

Giuseppe Laterza è soddisfatto per la vittoria ottenuta contro il Nardò. A decidere la sfida è il centrocampista Matute, che dal limite dell'area di rigore ha raccolto la sfera e senza pensarci l'ha scagliata alle spalle dell'estremo difensore di casa. "Abbiamo ottenuto una vittoria importante" sono state le prime parole del tecnico. Una vittoria che arriva dopo il successo ottenuto domenica sul neutro del Miani a Ginosa contro il Real Aversa.

Il tecnico rossoblù ha voluto sottolineare: "Sapevamo che era un match difficile, contro una squadra che vive un buon momento, con ottime individualità" ma ha evidenziato un aspetto non da poco, ossia "giocare con lo stesso atteggiamento di sempre". Prima del match contro i campani e successivamente ai doppi pareggi beffardi contro Casarano e Gravina, Laterza aveva messo in luce la questione dell'identità di gioco. La compattezza, credere nei propri mezzi, carattere e maturità mentale sono i fattori per raggiungere l'obiettivo con serenità. La risposta è stata eccellente: vittoria contro la Real Aversa e bottino pieno a Nardò.

Infine, il tecnico ha voluto esprimere parole al miele per i calciatori che hanno giocato dall'inizio dopo una prima parte di stagione da subentrati: "Sono contento per Mastromonaco e Marino. Hanno giocato dal primo minuto, disputando una buona gara". Il Taranto, dunque, chiude l'anno da capolista ma Laterza non vuole parlare e osservare la classifica: "Non voglio farci caso, dobbiamo affrontare ogni partita con il massimo". Una mentalità forte quella del tecnico che, inevitabilmente l'ha trasmessa a tutta la squadra.