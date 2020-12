Udinese-Benevento 0-2: Caprari e Letizia espugnano la "Dacia Arena"

Alla Dacia Arena si affrontano due delle squadre più in forma del momento in Serie A: l’Udinese di Gotti ed il Benevento di Inzaghi. I bianconeri sono reduci dal pareggio di Cagliari, i giallorossi dalla vittoria interna contro il Genoa. Il tecnico della Strega recupera Schiattarella, di ritorno dalla squalifica, che occupa la cabina di regia mentre nei friulani Lasagna ritrova posto dal 1’ in attacco insieme a Pussetto.

Ad aprire le ostilità sono i bianconeri che al 7’ vanno vicini al vantaggio: cross di De Paul per Lasagna che ci prova di prima intenzione ma manda alto. La replica dei giallorossi è letale: Insigne recupera palla sulla trequarti bianconera e serve Caprari che lascia partire un rasoterra che si insacca nell’angolino basso alla destra di Musso. Al 28’ Glik passa a Montipò, il portiere giallorosso è pressato da Pussetto e non è preciso nel rilancio, la palla termina sui piedi di Lasagna che ci prova dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. Al 34’ Lasagna riceve, spalle alla porta, palla in area giallorossa, scarica per l'accorrente Arslan la cui conclusione dal limite è facile preda di Montipò. Il Benevento replica al 40’: a provarci è di nuovo Caprari dal limite ma il suo rasoterra, questa volta, termina di poco a lato alla destra di Musso che, coperto, non ha tentato nemmeno l'intervento. La prima frazione si chiude sullo 0-1 in favore del Benevento dopo il duplice fischio del signor Volpi, arbitro dell’incontro.

La ripresa comincia con l'Udinese proiettata in avanti in cerca del pareggio. Al 54' punizione dal lato corto sinistro dell'area di rigore giallorossa, cross di De Paul, Becao prova la rovesciata ma la palla termina altissima sopra la traversa. Gotti, allenatore dell’Udinese, cambia modulo inserendo una punta in più, Deulofeu, per un difensore, Bonifazi. Lo spagnolo, appena entrato, si produce in una azione personale e serve Lasagna che prova a piazzarla ma trova l’uscita efficace di Montipò. La partita di Deulofeu, però, dura meno di 10’ perché lo spagnolo è costretto ad uscire a causa di un infortunio. Al suo posto entra Nestorovski. Al 77’ è il Benevento a segnare ancora: Caprari, a destra, vede il taglio verso l’area di Letizia e lo serve sulla corsa, il terzino giallorosso entra in area dal lato corto e lascia partire un destro che si insacca all'incrocio sul palo lontano, nessuno scampo per Musso. L’Udinese prova una timida reazione: punizione dal limite all’83’, cross di De Paul sul secondo palo, Nestorovski salta più di tutti ma non imprime sufficiente potenza alla sfera e Montipò blocca senza problemi. Il signor Volpi concede 5' di recupero. Al '94 punizione dal limite di De Paul, l'argentino calcia col destro e la palla si stampa sulla traversa con Montipò proteso in tuffo. Al termine del recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: il Benevento espugna la "Dacia Arena" per 2-0, decidono le reti, una per tempo, di Caprari e Letizia.

IL TABELLINO