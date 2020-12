Benevento. Inzaghi: "Si chiude un anno fantastico grazie ai ragazzi"

E' un Inzaghi al settimo cielo quello che commenta la vittoria del suo Benevento sul campo dell'Udinese: tre punti che proiettano i giallorossi al decimo posto in classifica. Queste le parole del tecnico della Strega nel post-gara ai microfoni di Sky:

"Si chiude un anno fantastico per noi tra i record fatti in B e l'inizio splendido di questa annata di serie A. Siamo davvero contenti. Temevamo molto l'Udinese che ha giocatori bravi come De Paul e Lasagna ma i miei ragazzi sono stati bravi a rischiare poco e a rendersi, allo stesso tempo, pericolosi.

Quasi ci dispiace, in un momento così bello, doverci fermare ma dobbiamo goderci questo anno perché sarà difficile da ripetere, soprattutto per me da allenatore: vincere la B con 18 punti sulla seconda e fare quello che stiamo facendo in A è indescrivibile.

Voglio ringraziare tutti i miei giocatori perché stanno facendo qualcosa di fantastico".