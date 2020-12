Pro Vercelli-Pontedera 2-2, beffata al novantesimo la Pro

Non basta alla Pro Vercelli una rimonta dopo lo svantaggio iniziale per trovare la prima vittoria di un mese di dicembre negativo che ha visto le bianche casacche conquistare pochi punti e retrocedere dal primo al quinto posto in classifica.

La cronaca Pontedera subito pericoloso al 4’, Milani colpisce il palo a Saro battuto, è il preludio del gol che arriva all’8’ con un bel destro a giro di Barba che non lascia scampo all’estremo della Pro. Faticano i padroni di casa a tessere trame di gioco, al 20’ la difesa del Pontedera chiude su una combinazione Comi-Rolando, al 28’ Hristov non inquadra lo specchio della porta. Al 39’ la Pro pareggia, assist di Blaze e piatto sinistro vincente di Iezzi, le due formazioni vanno all’intervallo sul punteggio di uno a uno.

La Pro parte subito all’attacco dopo la pausa, al 48’ sponda di Comi per Masi che colpisce Sarri, al 51’ Comi vicino al due a uno, traversa a portiere ospite battuto. Al 68’ la Pro Vercelli ribalta la situazione e passa in vantaggio: Comi batte Sarri con una splendida conclusione all'incrocio; il match scorre senza troppi sussulti fino al novantesimo quando Faella approfitta di una respinta di Saro per pareggiare i conti.